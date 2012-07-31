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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 17:07 BJT

〔表格〕欧元区6月失业率持稳于11.2%的高位

路透布鲁塞尔7月31日电---欧盟统计局周二公布,欧元区6月失业率为11.2%,5月修正后为11.2%.

失业率(%) 11年6月 11年12月 12年1月 12年2月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月

欧元区 10.0 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.2

欧盟27国 9.5 10.0 10.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.4

(完)

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--编译 蔡美珍;审校 高琦

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