《汇市简讯》英镑/美元在1.5800前挂有众多卖单

0655GMT
* 英镑/美元卖单挂在1.5750(周一高点)、1.5760-70和1.5790-1.5800
* 据传在1.5800有选择权障碍,6月18日高点在1.5802
* 买单挂在1.5700(亚洲低点为1.5703)和1.5660-70
* 今日在1.5660有选择权到期,1.5666为7月20日低点,1.5673为周一低位
* 美联储将在今日稍后展开两日会议.(完)
--编译 王冠中;审校 王洋
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