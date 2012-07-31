版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 15:14 BJT

〔标题新闻〕西班牙6月零售销售较上年同期下滑5.2%,为连续两年减少,5月减少4.9%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E8FD01Z]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐