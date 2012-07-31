《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦7月5日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:跌破1.2176美元将再现颓势.下一道支撑在1.2118,其后为1.2043.阻力在1.2390,接着是1.2489.
美元/日圆:初步支撑在77.94,跌破该水准将下探77.66.阻力在78.68/82.
英镑/美元:升破1.5768后短线可能进一步上探1.5848.短线支撑在1.5613,其后为1.5577.
美元/瑞郎:短线阻力在0.9866瑞郎,突破后将恢复强势,并测试0.9972.支撑位在0.9695,接着为0.9633.
美元/加元:在接近0.9990加元支撑位之际受压,下一道支撑在0.9954.阻力1.0062加元,其后为1.0106.
欧元/日圆:只要97.38日圆的阻力守住,欧元的风险仍偏向下档,将下探95.35,甚至94.12.
纽约 当日 今年来 2011年
0740GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2275 1.2260 +0.12 -5.18 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.22 78.15 +0.09 +1.66 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 96.03 95.86 +0.18 -3.56 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9785 0.9794 -0.09 +4.36 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5700 1.5709 -0.06 +1.06 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0008 1.0016 -0.08 -1.81 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0514 1.0498 +0.15 +2.83 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8089 0.8084 +0.06 +3.92 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.220 82.090 +0.16 +4.55 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.280 63.190 +0.14 +5.77 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 122.82 122.82 +0.00 +2.75 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2977 1.2981 -0.03 -1.14 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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