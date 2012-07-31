〔日股业绩〕Panasonic营业利润大增近六倍,料将进一步裁员及重整(更新版)

(新增细节)

* 第一季营业利润跳增至386亿日圆

* 维持全年财测不变

路透东京7月31日电---日本Panasonic(6752.T)大砍成本后,最新季度获利大幅成长近六倍,新任社长料将把资金用于新一轮裁员及业务重整,以重振公司表现.

Panasonic上个财年创下净损纪录高位.

6月上任的Panasonic社长津贺一宏表示,将把公司重心转移至电池及家电.

"我们的感觉是Panasonic以白色家电弥补影音商品销售下滑的策略奏效了,"巴克莱资本分析师Yuji Fujimori称.

Panasonic预计本财年将售出1,550万台电视机,比上年度减少200万台.

Panasonic周二公布财年第一季营业利润386亿日圆(4.9367亿美元),符合分析师预估.

Panasonic维持年度财测不变,营业利润料由437亿日圆增至2,600亿日圆,部分是因为公司已经不再赔钱销售电视.

Panasonic第一季净利128.1亿日圆,上年度全年为亏损7,720亿日圆.

投资人指出,Panasonic尚未脱离险境.全球经济疲软,加上电视事业持续因激烈竞争而失色,Panasonic还需要更多努力以重振声势.

在4月1日开始的本财年度之始,Panasonic编列410亿日圆,用于新的重整.津贺一宏7月12日表示,重整支出可能增加,而这将侵蚀获利.

Panasonic股价自本财年以来已下跌近30%,东证股价指数则是下跌15%.Panasonic周二收高4.6%,至546日圆.(完)