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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 16:18 BJT

〔日本金融〕市场监管机构建议对野村控股牵涉内幕交易做出行政处分

路透东京7月31日电---日本证券市场监管机构周二建议对野村控股(8604.T)处以行政处分,要求改善合规管理,作为野村卷入三起内幕交易案件的处罚.三起案件最早可回溯至2010年.

日本证券交易监督委员会(SESC)表示,已完成对野村的特别调查,调查发现野村对客户机密信息的保护存在问题.

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