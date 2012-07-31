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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 15:50 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货处于合约新高,受美国收成疑虑牵动

路透汉堡7月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ2周二欧洲盘初触及合约新高每蒲式耳8.20美元,交易商称此乃因美国乾旱影响玉米收成的疑虑加剧.

0734GMT,该合约虽脱离高点,但仍上涨0.4%至每蒲式耳8.18美元.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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