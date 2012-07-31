〔台湾货币市场〕短率大致持稳,月底银行调度保守且市况安静

* 月底需求高峰且存单到期稀

* 资金略显分配不均却无碍短率持稳

* 央行将续发一年期存单

记者 李盈蒨

路透台北7月31日电--台湾银行间短期利率周二大致平稳.正值月底资金需求高峰且到期存单稀少,市场资金稍见分配不均,隔夜、一周拆款利率高位略升.不过,银行调度多保守以对,拆款主要成交利率没有太大变动,市况安静有序.

本地银行人士指出,台湾第二季经济呈衰退,但通膨压力略升高,且央行此前又宣布8月将续发一年期存单,显示央行现阶段货币政策的主基调仍偏向按兵不动.按经验来看,央行于标售存单前冲销力道偏弱,以维持市场资金适度宽松.而今日存单到期量少,央行隔夜代收的力道也不强,使得月底最后一日拆款利率大致持稳.

"市场满安静的,代收量也不大,不需要特别打电话去找,"一位大型行库交易主管称.

资金调度人士并表示,虽然今日是本月最后一个交易日,距提存期底尚有数日,但不少银行已经将积数大致调整完毕,预料本提存期应可顺利过关,短率短期将持稳于既有区间.不过,台风苏拉逐步逼近台湾,若放假恐打乱交易商资金调度节奏,故台风动向将是未来几日的最大变数.

台湾第二季再现全球金融风暴后的首次经济衰退,而此次景气复苏乏力就像得了"慢性病".经济学家认为,货币政策有其限制且效果缓不济急,并非刺激景气的特效药,因此政府未来可能推出小规模、微调的财政政策来因应.[ID:nST0534597]

台湾央行将于周五(8月3日)标售1,000亿台币的364天期存单,下周一(8月6日)交割.[ID:nST0534217]

本地时间15:55银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.387%,上日报0.388%;区间则落在0.295-0.60%,同于上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.68%,上日报0.388-0.66%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,月底买票气氛虽略嫌保守,但倚靠拆款支应也可顺利过关,成交利率大致不变.至于下半周,若无大笔意外走钱和台风来袭放假影响,预期成交将持稳.

"台风很诡异,比较怕假如周四放台风假,周五发票量高峰和旬底资金调度麻烦,"一位票券商交易主管称.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.81-0.82%,特定大型公股银行则成交在0.84-0.85%,皆同于上日.

央行今日存单到期金额48亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共8,948亿台币,接下来依序为周三3,507.5亿、周四936.5亿及周五1,290亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为25亿台币;累计超额准备为1,296亿台币,加计前期1%的超额准备为1,897亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率持平.月底资金需求高,投信和寿险主要供应者资金水位不均,交易商需花点时间才能弥平缺口,却也无碍RP利率持平当前水准.

资金调度人士指出,尽管月底资金赎回明显,市场也不至于找不到新钱,见投信于场上积极找券,然找券对象以公司债为主.至于下半周市况,他们表示,受公司债交割所带来的紧缩效应影响,资金分配不均情形可能要到下周才能有效舒缓.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,同于上日.

交易商统计,周四、五分别有台积电(2330.TW)中钢(2002.TW)公司债交割,金额为189亿与200亿台币.(完)