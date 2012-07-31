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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 17:09 BJT

〔欧洲个股〕意大利警方从巴克莱米兰办公室取走Euribor相关文件--消息

路透意大利巴里7月31日电---两名司法方面的消息人士周二表示,意大利警方上周从巴克莱(BARC.L)在米兰的办公室带走文件,这是意大利对欧元银行间拆放款利率(Euribor)或被操纵展开调查的行动之一.

意大利南部城市特拉尼(Trani)的检方下达了本次搜查指令,他们在接到两个消费者团体Adusbef和Federconsumatori的投诉后,开始对EURIBOR可能被操纵一案展开调查.

上述消费者团体在联合声明中称,警方在巴克莱驻米兰的办公室搜获文件、电脑和电子邮件,"目的是寻找证据证明巴克莱也操纵了Euribor,就像其对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的所为一样.利率操纵对意大利的按揭利率产生不利影响."

路透未立即获得巴克莱意大利分支的置评.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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