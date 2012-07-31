〔台湾汇市〕台币连四日收升,寄望全球央行刺激举措激励风险偏好

路透台北7月31日电---台币兑美元TWD=TP周二连续第四个交易日收升,主因市场寄望全球主要央行将有更多的刺激举措,风险承受度上升,亚洲股汇市均明显反弹.今日外资和出口商皆入场抛汇,惟央行站在买方稍稍阻挡台币升势.

汇银人士指出,亚洲股市全面翻扬,带动台股.TWII弹升,外资也连续四日买超台股,汇入偏向积极.而出口商也在月底抛汇,不过动作并不特别明显.至于进口商和央行也现身买汇,但两者力道都不算太强劲.

"老大(央行)就是进来挡一下,要台币升的速度不要太快."一位大型官股银行交易人士说.台币/美元最末一盘升幅稍减3-4分,市场预料这与央行进场作价阻升台币有关.

交易员预估,明天台币主要交投区间将在29.50-30.50.

交易人士表示,海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期换汇点折价幅度明显转深.他们表示,海外市场非美货币同步走扬,带动台币现货汇价同步扬升.目前看来,周三至周四的美国联准会(FED)和欧洲/英国央行皆将公布利率决策,仍然是市场关注的焦点.

台湾股市.TWII周二收盘上涨1.56%至7,270.49点;外资及陆资在台股扩大买超至97.43亿台币,为连续第三日买超;但累计7月外资共卖超471.4亿,是今年以来第四个月卖超[ID:nST0534559]

也有交易员表示,近期有较大笔的上市柜公司发放现金股利,由于往年外资在领取现金股利后皆有一波汇出,或可留意未来央行是否因势利导令台币偏贬以利出口争竞争力.浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0471456].

周二东京汇市中,欧元兑美元微涨,但仍低于最近触及的三周高位,同时澳元触及四个月高位,因人们寄望于全球主要央行或将祭出更多刺激举措.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.010 30.080 29.975-30.110 30.080 7.79 5.45

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.980 30.051 29.976-30.060 30.060 3.45 3.03

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.015/-0.005

美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.165/-0.145

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