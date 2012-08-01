版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:03 BJT

〔台湾货币市场〕8月1日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北8月1日电---台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,507.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2,226.5亿台币:

       08/02 936.50亿

       08/03 1,290.00亿

--公债还本付息12.1875亿台币:

08/02 100甲7期1息 12.1875亿

=======================================================

(下提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4兆1,688.9亿台币:

       08/04 506.00亿

       08/05 2,460.00亿

       08/06 1,542.00亿

       08/07 237.00亿

       08/08 2,570.40亿

       08/09 732.00亿

       08/10 2,858.00亿

       08/11 784.00亿

       08/12 2,614.00亿

       08/13 604.50亿

       08/14 307.00亿

       08/15 4,470.00亿

       08/16 1,132.90亿

       08/17 2,686.50亿

       08/18 729.00亿

       08/19 2,609.50亿

       08/20 335.00亿

       08/21 140.00亿

       08/22 2,903.50亿

       08/23 661.50亿

       08/24 2,713.00亿

       08/25 818.00亿

       08/26 2,521.00亿

       08/27 132.00亿

       08/28 60.00亿

       08/29 3,137.00亿

      *08/30 790.00亿

       08/31 225.60亿

       09/01 60.00亿

       09/03 349.50亿

--公债还本付息102.875亿台币:

08/07 90甲6期11息 18.7500亿

08/11 89甲11期12息 15.3750亿

08/12 99甲7期2息 14.0000亿

08/13 98甲5期3息 12.7500亿

08/14 97甲5期4息 15.7500亿

08/16 91甲7期10息 15.0000亿

08/22 100甲8期1息 11.2500亿

--国库券到期200亿台币:

08/28 财100-9 200亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--8/06: 央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币,8月3日标售.

--8/10: 101/7期20年期公债发行,金额为300亿台币,8月7日标售.

--8/14: 财101-5期364天期国库券发行,金额为200亿台币,8月13日标售.

--8/24: 101/8期30年期公债发行,金额为300亿台币,8月21日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

注:* 表示更新. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]

台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]

台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐