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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 16:55 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元小跌,市场聚焦本周欧洲央行会议

路透伦敦7月31日电---英镑兑欧元周二小跌,投资人观望欧洲央行本周稍晚是否会采取积极行动,解决欧债危机.

对周四欧洲央行会议的关注,料将使英国央行及美国联邦储备理事会(FED,美联储)的决议相形失色,上周欧洲央行总裁德拉吉承诺将不计一切保护欧元.

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