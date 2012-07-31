〔路透专访〕中国交行称与签署MOU的8家台银往来密切,合作空间很大---台北分行行长

* 和签署MOU的8家台银往来密切,未来合作空间很大

* 中国交行积极争取做为两岸货币清算行

记者 詹静宜/洪淑珍

路透台北7月31日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周二表示,和兆丰银行、第一银行、台湾银行等8家已签署合作备忘录(MOU)的银行往来密切,未来合作空间很大.

中国交银台北分行行长陈越今天接受路透专访时做出以上表示.他指出,兆丰银行为交银在台湾第一家签署MOU的银行,日前还受邀参访兆丰银行,双方合作密切.

"(双方)都有意愿进一步合作,在合作上是有空间的,"陈越表示.

他指出,中国交行在台湾成立办事处已达二年时间,近期才获准设立台北分行,跟台湾兆丰银行、第一银行等8家签署MOU的台银往来密切,未来合作空间很大.此外,交行并与33家台湾当地银行、23家外资银行在台分行建有代理行关系.

台湾金管会6月初已正式核准中国银行及中国交通银行设立台北分行.两家陆银是首批获准在台湾承做新台币业务的陆资银行.

继中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行于6月21日开业,中国交通银行台北分行成为第二家在台营运的陆资银行,开启两岸金融业务的新页.

**交行积极争取两岸货币清算行**

针对两岸签署货币清算MOU[ID:nST0534077]他指出,此应视为正面消息,而非负面消息,且不会对台湾成为人民币离岸中心产生负面影响.

"(两岸货币清算)一步一步来,总是很正常的,"他说.他表示,两岸货币清算能落地,意义就非常大,签署就已见第一步,当然业者都希望开放脚步加快.

中国交通银行副行长钱文挥日前于其台北分行开幕记者会指出,目前台北分行营运资金为5,000万美元,且将根据台北分行业务经营需要给予资金更多支持与补充,也会在当地吸收存款,并在市场进行融资.

"不怕钱不够,只怕没有更大的舞台,"钱文挥说.

因此,中国交行做为第一批来台设立分行的中资银行,陈越进一步指出,台湾目前只有两家陆银有设立分行,而两岸货币清算行不应有排他性.

"交行仍将争取两岸货币清算业务,"陈越表示.

惟钱文挥先前也坦言,台北分行刚开业肯定会有一段时间会亏损,并不要求台北分行下个月就能获利,未来但更看重的是台北分行在两岸市场中应能担起交流平台这个机制,加上两岸经济交往已具基础,因此对未来台北分行获利具有充分信心.

目前中国交通银行在台北、香港、纽约、东京等设立12家境外经营机构,境外资产突破550亿美元.

**短期业务受限**

现阶段台湾金管会只核准陆银台北分行主要承做企业金融业务,陆资银行短期内在台湾的发展恐仍将受限.

凯基投顾分析师方文妍即表示,由于陆银能提供的商品有限,站在台商角度,还是会跟原本合作的台资银行为主,不会因为陆资银行在台湾设有分行之后,即更换新的陆资银行合作.但她认为,随着陆资企业在台湾的发展逐步渐进,未来陆资银行的台北分行应有望成为陆企在台湾资金停泊的管道.

她认为,中国大型银行今年甫切入台湾金融市场,虽不会在一开始就引起大的变化,但如果未来人民币业务开展起来,陆银却可藉着母行拥有大额人民币的优势,为客户节省汇款手续费及时间,届时将有较大的商机.

短期之内,陈越表示,交银的网银和快汇业务短期之内即可上线,外汇业务在取得主管机关核可之后,也将尽快入市.(完)