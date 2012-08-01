《台湾报摘》--工商时报8月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--联发科(2454.TW)再度上修今年智慧手机晶片出货量,幅度达26.67%,挑战全年出货9,500万套.总经理谢清江指出,受惠大陆智慧手机成长快速,包括中高价位以及低价市场产品销售畅旺,因此联发科再度上修出货量.
* 其他:
--台湾行政院主计总处昨日下修全年经济成长预测,行政院表示,将采取出口及投资两路并进,展开经济成长率"保二"大作战.行政院院长陈冲表示,政府希望从"净出口"突破,而在促投资方面,经建会将在全省寻找既有土地或新创产业园区,并以林口A7约19公顷未标售的产专区土地,优先提供台商返国投资.
--寿险业4、5月加码台股逾1,000亿台币,5月底持有台股市值已达8,638亿,续创历史新高.同时,寿险业持续加码不动产,从2009年到今年,四年内可望加码金额逾2,000亿台币.
--证交所于公开资讯观测站揭露上市柜公司2011年度董、监酬劳派发情形,备受关注的是,15家上市柜公司去年亏损,但平均每位董事酬劳却高达百万台币以上,以友达(2409.TW)的376万元最高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。