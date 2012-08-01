《台湾报摘》--工商时报8月1日

* 头版头条:

--联发科(2454.TW)再度上修今年智慧手机晶片出货量,幅度达26.67%,挑战全年出货9,500万套.总经理谢清江指出,受惠大陆智慧手机成长快速,包括中高价位以及低价市场产品销售畅旺,因此联发科再度上修出货量.

* 其他:

--台湾行政院主计总处昨日下修全年经济成长预测,行政院表示,将采取出口及投资两路并进,展开经济成长率"保二"大作战.行政院院长陈冲表示,政府希望从"净出口"突破,而在促投资方面,经建会将在全省寻找既有土地或新创产业园区,并以林口A7约19公顷未标售的产专区土地,优先提供台商返国投资.

--寿险业4、5月加码台股逾1,000亿台币,5月底持有台股市值已达8,638亿,续创历史新高.同时,寿险业持续加码不动产,从2009年到今年,四年内可望加码金额逾2,000亿台币.

--证交所于公开资讯观测站揭露上市柜公司2011年度董、监酬劳派发情形,备受关注的是,15家上市柜公司去年亏损,但平均每位董事酬劳却高达百万台币以上,以友达(2409.TW)的376万元最高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.