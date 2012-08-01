《台湾报摘》--经济日报8月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--尽管主计总处昨日下修全年经济成长率,台股不畏利空,大涨111点,以7,270点作收,一口气站上月线及季线关卡.合计三大法人已连三天买超,8月行情可望先"稳",若量能持续放大,可望有较大反弹行情.
* 其他:
--两岸货币清算机制进入拍板定案的关键时刻.相关人士透露,金管会与银监会、证监会等监理合作都是采签署合作备忘录(MOU)形式,两岸货币清算也会采MOU换文,以避险国与国的政治敏感问题,时间点就在8月初的"江陈会"后.
--针对英商英杰华(AVIVA))(AV.L)希望撤出台湾市场,保险局长黄天牧昨日表示,只要英杰华与第一金(2892.TW)谈出妥适的方案,提出有诚意的退场方式,金管会不会强留.所谓有诚意的方案,黄天牧表示,无法帮AVIVA决定,可能是分阶段逐步退出,或者是资金再转投资到台湾其他地方等,重点是要让第一金也能够认同.
--实价登录今日上路,政府是否接着实施实价课税颇受关注.财政部长张盛和昨日表示,他对实价登录建立交易价格透明机制"乐观其成",但目前并非推动实价课税的好时机,将先观察一年.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。