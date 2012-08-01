《台湾报摘》--经济日报8月1日

* 头版头条:

--尽管主计总处昨日下修全年经济成长率,台股不畏利空,大涨111点,以7,270点作收,一口气站上月线及季线关卡.合计三大法人已连三天买超,8月行情可望先"稳",若量能持续放大,可望有较大反弹行情.

* 其他:

--两岸货币清算机制进入拍板定案的关键时刻.相关人士透露,金管会与银监会、证监会等监理合作都是采签署合作备忘录(MOU)形式,两岸货币清算也会采MOU换文,以避险国与国的政治敏感问题,时间点就在8月初的"江陈会"后.

--针对英商英杰华(AVIVA))(AV.L)希望撤出台湾市场,保险局长黄天牧昨日表示,只要英杰华与第一金(2892.TW)谈出妥适的方案,提出有诚意的退场方式,金管会不会强留.所谓有诚意的方案,黄天牧表示,无法帮AVIVA决定,可能是分阶段逐步退出,或者是资金再转投资到台湾其他地方等,重点是要让第一金也能够认同.

--实价登录今日上路,政府是否接着实施实价课税颇受关注.财政部长张盛和昨日表示,他对实价登录建立交易价格透明机制"乐观其成",但目前并非推动实价课税的好时机,将先观察一年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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