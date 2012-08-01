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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:44 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月1日-8月8日

路透8月1日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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8/1 加拿大 33亿加元 两年期公债

8/1 0600 德国 40亿欧元 票息0.50%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券

8/2 0120 日本 三个月期贴现国库券

8/2 0130 日本 10年期政府公债

8/2 西班牙 20-30亿欧元 票息4.25%,2016年10月31日到期的债券

8/2 西班牙 票息4.75%,2014年7月31日到期的债券

8/2 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的债券

8/3 英国 国库券

8/6 1530 美国 13周和26周期国库券

8/7 0120 日本 六个月期贴现国库券

8/7 0130 日本 40年期公债

8/7 1530 美国 四周期国库券

8/7 1700 美国 三年期公债

8/8 0600 德国 40亿欧元 票息1.75%,2022年7月4日到期10年期联邦债券

8/8 0120 日本 三个月期贴现国库券

8/8 1700 美国 10年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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