《全球重要经济事件一览表》--8月1日-8月8日

海牙--荷兰议会金融委员会讨论希腊局势和欧元区危机发展.荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)将参加(0830).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美联储全体成员会议上,就个人理财教育的重要性简短发言,并回答现场和视频参与人士的提问(1830).