《全球重要经济事件一览表》--8月1日-8月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月1日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会公布利率决议(1815).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至8月2日).
8月2日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行记者会(1230).
伦敦--英国央行宣布利率决议(1100).
海牙--荷兰议会金融委员会讨论希腊局势和欧元区危机发展.荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)将参加(0830).
8月3日(五)
暂无重要经济事件.
8月6日(一)
暂无重要经济事件.
8月7日(二)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源前景.
塔林--爱沙尼亚央行公布月度通胀报告.
悉尼--澳洲央行公布利率决议(0430).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美联储全体成员会议上,就个人理财教育的重要性简短发言,并回答现场和视频参与人士的提问(1830).
8月8日(三)
东京--日本央行举行货币政策会议(第一日).
伦敦--英国央行公布通胀报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。