〔台湾气象〕气象局发布中度台风"苏拉"海上陆上警报,少数地方县市停班课

路透台北8月1日电---台湾中央气象局周三发布中度台风"苏拉"海上陆上警报及豪雨特报.尽管台风尚未正式报到,但已带来不少雨量,宜兰县政府已公布下午后停止上班上课.少数地方县市停班课

气象局今早7时15分发布警报单指出,根据最新资料显示,"苏拉"台风中心目前在鹅銮鼻东北东方海面,其暴风圈逐渐进入台湾东部近海,预计此台风仍将向北北西移动,对高雄以北及宜兰、花莲、台东地区将构成威胁.