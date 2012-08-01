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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 09:36 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,中国制造业数据令人失望且欧美宽松预期降温

路透新加坡8月1日电---伦敦期铜周三下跌,此前中国公布令人失望的制造业数据,且对于本周欧美将祭出进一步货币刺激的预期降温.

0102GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.63%至每吨7,512.25美元,上日收盘几无变动,而7月全月下跌1.7%.

上海期货交易所主力11月期铜SCFcv1跌0.67%至每吨54,680元人民币.

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