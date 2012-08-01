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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 09:56 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆跌穿100日移动均线和100小时均线及小时线云区

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* 澳元/日圆下跌,受美元/日圆触发78.00下方停止单和多头平仓影响

* 澳元/日圆跌穿100日移动均线81.71,亦突破100小时移动均线和小时图云区

* 小时图一目均衡云区目前在81.78-82.01,而100小时移动均线切入位在81.76

* 盘中走势偏向下档,会迈向200小时移动均线81.22吗?

* 日线图显示支撑位在200日移动均线81.35上方.(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

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