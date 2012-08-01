〔路透调查〕欧洲基金经理进一步减持股票,增持美国资产

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦7月31日电---周二公布的路透调查显示,欧洲基金经理人7月进一步减少股票持仓,宁愿持有现金并增加美国资产曝险,做为应对欧债危机的防护.
根据路透月度调查,受访的20名欧陆资产经理人7月平均将股票仓位减至40.8%,为至少九年以来最低水准,6月为42.2%.
"极度负面的情势削弱股市,特别是过去两三个月:欧债危机加上全球宏观经济面风险,以及新兴国家增长减缓."意大利基金公司Sella Gestioni的执行长Nicola Trivelli说.
本月股票持仓在所有资产配置中退居第二位,债券以平均41.2%的比重在投资组合中占据首位.
"我们低配股票,视欧洲形势为下档风险."法银巴黎证券投顾策略师Joost van Leenders称."我们还认为经济循环和获利滑坡有些不利股市,尽管已有很大部分已反映了."
地区配置策略方面,由于欧债危机疑虑挥之不去,欧洲基金经理7月继续增持美国资产,美国股票和债券仓位分别为41.8%和27.0%.
希腊支持纾困的政党6月赢得选举令人松了口气后,经理人的资金6月曾回流至欧元区债券,配比占53.1%,但7月又削减欧元区债券配比至52.7%.
这项调查是在7月19日-26日所进行,当时欧洲央行总裁德拉吉尚未发表尽一切所能避免欧元区瓦解的评论.
投资者仍低配欧元区债券,基金经理仍认为久拖不决的欧元区危机是其投资组合策略的最大风险.
经理人的现金部位维持在11.4%的高档,仅略低于6月的11.6%.其7月替代资产持仓比重自6月的5.6%升至6.2%,为至少一年来最高.(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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