〔全球油料作物〕油世界上修欧盟2012年油菜籽作物预估

* 德国和法国油籽作物前景改善

* 作物冻伤情况不如先前预期严重

路透汉堡7月31日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界上修欧盟2012年油菜籽作物预估,由1,820万吨上修为至少1,900万吨,但仍略低于2011年的1,920万吨.

油世界周二表示,春季潮湿的气候对欧盟主要油菜籽生产国有助益.油菜籽是欧洲主要食用油和生物柴油生产油籽.

"产量预期上修主要是在德国,其作物料达约490-500万吨,"油世界称.

德国2011年收成受天气影响,仅380万吨.

4月和5月的充沛雨量,让德国油菜籽作物受惠,而近期较高的气温也有帮助.冬季对德国油菜籽造成的冻伤情况也没有先前担心的严重.

德国和法国在争夺欧盟最大生产国的地位,油世界称,法国的收割方式先进,收成率极佳.

"(法国)平均收成可能至少达到340-350万吨,暗示产量会有540-550万吨,高于去年的537万吨,"油世界称,部分观察家预期更高的收成量.

油世界称,至于第三大生产国英国,仍不清楚本月收割前的大雨是否会限制产量,可能会限制在260万吨,低于去年的270万吨.

油世界指出,在第四大生产国波兰,油菜籽作物冻伤情况也可望比原先担忧的轻微.波兰的产出前景不明,但作物可能达到160万吨,仍低于去年的180万吨.

欧盟其他地区2012年低迷作物表现主要集中在其他东欧的欧盟国家.(完)