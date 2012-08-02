〔专栏节选〕真正微利的时代,可怕的负殖利率现象--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月2日出版的当期「老谢开讲」专栏)

从二ＯＯ八年金融海啸爆发以来，全世界经济开始陷入动荡不安的格局，但不管是美国，或者是正处风暴核心的欧洲，各国领导人解决问题的办法只有一个，那就是印钞票。

从Ｏ八年自美国本土爆发，波及全世界的金融海啸，美国始祭出量化宽松货币政策（ＱＥ），从ＱＥ１到ＱＥ２，甚至现在让世人期盼的ＱＥ３，美国两阶段量化宽松政策，至少已印出了二、三兆美元的钞票。Ｏ八年中国跟进，也祭出了四兆元人民币的宽松政策，这次欧债危机，恐怕会印出更多钞票。像两阶段ＬＴＲＯ（长期再融资操作）已祭出逾兆欧元资金，现在除了希腊外，几乎每个国家都狮子大开口，例如，西班牙到一五年恐需六千五百亿欧元纾困资金才够用。

**各大国国债吸引有钱人资金靠拢**

但是全世界印了那么多钞票，大家却没有看到钞票满天飞造成的全球股市疯狂大涨，或者是极度通货膨胀的景况，大家不免要问，钱跑到哪里去了？今年以来，除了中美洲的委内瑞拉、墨西哥、非洲的南非、亚洲的菲律宾、马来西亚、泰国、印尼股市屡创新高外，大致维持平稳格局。原物料除了天候变化的小麦、黄豆、玉米创新高外，由ＣＲＢ指数维持在三ＯＯ点左右，就可看出物价其实也是跌多涨少。

那么，究竟大钱潮跑去哪里了？答案是债市，尤其是债信评等卓越的大国债券，特别得到青睐。英国、德国、美国国债都吸引有钱人的资金，美国十年期长债殖利率最近破了一．三七五Ｏ％的历史最低纪录，德国更写下一．一六五Ｏ％的历史新低。可见，美债也好，德债也好，虽然利息薄如纸，但是对有钱的大咖来说，稳稳地守住财富，比什么都重要。

如果从二ＯＯＯ年美国高科技泡沫以后来观察德国十年债与美国十年债的变化，更可清楚看出有钱人变保守的巨大转机。二ＯＯＯ年美国高科技泡沫吹破，十年期长债殖利率最高达六．五二％，Ｏ七年之前，美债殖利率大约都维持在四％以上，Ｏ八年之后，大约在二％至四％之间，今年起破「二」之后，就跳水式地急跌而下。

德债也有同样的变化，二ＯＯＯ年德国十年债息高达五．七三一％，Ｏ八年海啸前都维持在三％以上，今年首度跌破二％门槛，一路探底而下，且利率愈跌愈低。美、英、德这些债信评等好的国家，公债殖利率一直往下探底；但是欧猪国家却一直往上蹿高，除了希腊外，西班牙一度冲高到七．五三二％，义大利也达六．五四四％。

最近两年期国债也出现了两极变化，欧洲债信好的国家，如瑞士、德国、丹麦及芬兰，都出现负的殖利率。瑞士是负的Ｏ．四二％，其他如英国Ｏ．Ｏ五五％、法国Ｏ．Ｏ五二％、荷兰Ｏ．ＯＯ二％；但欧猪国家的义大利就达四．九九七％，西班牙也高达六．五七五％。

最近欧洲央行突然将银行隔夜拆款利率降到零，已造成资金的反向流动，很多大型的资金管理基金已宣布停止吸收新资金，最坏可能冻结欧洲市场的流动性，反而加剧欧债危机。

欧洲主权债务问题持续恶化，避险情绪持续高涨，安全性资产被过度追捧，回报率频频跌到历史新低，最显着的就是多个欧洲核心成员国先后以负利率拍出短债。最具代表性的是德国七月拍出半年债是负Ｏ．Ｏ三四％，一年债是负Ｏ．Ｏ五四％，两年债是负Ｏ．Ｏ六％。

愈来愈多的资金追逐无息可图的优质国债，甚至贴息也在所不计，这冲击到总值逾五ＯＯＯ亿欧元的三Ａ级欧洲货币市场基金，让这些基金很难寻找到有回报又安全的资产，宁可停止发行新基金。像摩根资产就表示，欧洲债市的负回报率，已让旗下五个以欧元计价的货币基金停止接受新投资者。摩根资产旗下相关基金部位达二三七亿欧元，约占欧元货币基金的二二％。

面对这个景象，欧洲央行执行理事会理事科尔（Benoit Coeure）提出警告说，持续零利率或负利率，将使得货币基金无法营运。若基金持续出现负回报，将导致投资减少，到期资产无法再融资，市场流动性将加速恶化。一旦金融系统失去灵活性，将会增加欧洲央行介入市场的风险，最后将限制政策空间，加剧欧债危机。

**避险情绪高昂 从追求成长转为守住财富**

这是欧洲的场景，美国也有同样的状况。大家都引颈期盼，美国联准会（Ｆｅｄ）主席柏南克赶紧推出ＱＥ３，但是柏南克始终不愿明示。主要的原因是美国联准会深知印出来的钞票，除了有利股市短期炒作一下资金行情，但最后热钱仍将流入低息国债避险。只要避险情绪挥之不去，靠着印钞票、宽松货币政策来救经济的手段仍有其极限。

那么，当美国与德国十年期长债殖利率往一字头迈进之际，就代表了全世界投资思惟正在快速改变，一是美、德十年债息剩下一％附近，二年债变成负数的时候，代表全世界避险情绪高昂，过去追求成长的观念，由保守的「守住财富」所取代。如何寻找比公债殖利率更好的资产，成了今年最主要的投资主流。

其次是全世界低利的资金低回报，代表赚钱获利是很困难的。过去大家追逐可以获利数倍的高回报商品，如今则强调不要赔钱就好，投资大众也慢慢体会到，这个世界进入赚钱困难的时代。像是过去十几年一直活跃在香港的西京资产管理公司，今年就重重栽了跟头。

从稳健、保本前提出发，比投入债券更大胆灵活的钱，开始在股市寻找标的。这个时候，获利稳定、配息好、回报率比债券还好的个股，开始受到全球投资人青睐，每一个市场高股息回报的企业都变得很抢手。先从美国股市看起，今年美国道琼指数能够站上一万三千点，有一些重量级的蓝筹股表现出色是主因。例如，零售业超级巨星沃尔玛，今年以来就从五十七．一八美元，到七月三十日仍创下七十五．二四美元的历史新天价。另一家零售巨擘好市多，则从七十八．八一美元大涨到九十七．七六美元。之前Yum!、麦当劳都有十分出色的表现。电脑业巨人ＩＢＭ一直表现可圈可点，这些有全球竞争优势，获利稳健，配息率又高的大型企业股票，成为投资人的最爱。

**公用事业股、不动产股回报率颇受青睐**

同样的情况在日本，很多公用事业股，如小田急、京王、东急及东武，或者是房地产急跌二十年后的不动产股，如东急不动产、住友不动产、三菱地所、三井不动产等都因为回报率受到青睐，股价稳稳走高。

台湾与香港股市最近都出现电信股大涨的走势，在香港挂牌的中国移动，最近股价站上九十港币，也带动中国联通的股价往上涨，中国移动创下九十港币的波段新高，股息殖利率仍达三．八七％，比回报率只有一．一九％的中国联通更出色。香港很多本地股如长江实业、中电控股、新世界发展、恒生银行、和记黄埔，回报率都在三％以上，因此，能成为资金驻足的标的。