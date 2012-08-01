〔路透专访〕英国今年经济料将萎缩,因欧债危机及内需疲弱--OECD分析师

路透伦敦7月31日电---经济合作暨发展组织(OECD)英国分析师表示,英国经济在4-6月之间意外大幅走弱后,2012年料将萎缩,因欧债危机及内需疲弱,经济不太可能重回成长.

英国第二季国内生产总值(GDP)下滑0.7%,受政府削减支出及欧元区问题所挫,此外还有女王登基60年的额外公共假期等一次性因素.

经济未见成长正令当局压力升高,并迫使英国央行推出新一轮买进更多政府债券的刺激举措.而英国政府已推出撙节举措以试图减少庞大的预算赤字.

"主要真的是外部环境--欧债危机在未来几个月将令英国承受压力,"OECD英国代理主管Christophe Andre周二对路透表示.

"在这些情况下,你只能预期会有极低的成长率,"他表示."2012年GDP可能会下滑."

有一些当地分析师长久以来都预测全年经济将萎缩,但OECD是第一个大型国际组织释出这种警讯.

5月时OECD预估2012年经济将成长0.5%,已经比英国预算责任办公室(OBR)预估的0.8%来得低.国际货币基金组织(IMF)则在本月稍早把预估值降至只有0.2%.

Andre表示,经济在未来几个月可能脱离衰退,因为4-6月GDP下滑的部分原因是女王登基60周年钻石禧年假期造成产出减少等特殊因素,且异常潮湿的天气也恢复正常.

他表示,如果把伦敦奥运的小幅提振算进去,第三季经济可能成长0.5%或稍为更多些.但至于2012年全年,经济成长可能太疲弱而无法弥补上半年的衰退幅度.

这位OECD经济学家警告称,只要欧元区危机压抑出口及企业和消费者信心,就不能对英国决策当局振兴经济的能力抱持太大的期望.

Andre表示,"扩大量化宽松是正确的行动.英国央行也试着推出其他的举措,像是再融资计画,以及为贷款供应资金的计画,这些都有用,但这不会启动经济."

英国央行本周将召开会议,外界普遍预期会维持其计画不变,在11月前再买进500亿英镑的政府债券.决策者的决定将在周四公布.(完)