〔台湾债市〕重返短多因欧洲乐观情绪消退,欧美央行会议前弥漫谨慎氛围

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月1日电---台湾10年期公债101/5殖利率周三收低.欧洲乐观情势消退,带动美债上扬,也惠及台湾公债,结束10年热券数日来殖利率反弹行情,重回短多轨道.今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)将公布政策会议结果,将引领明天台债走势.
交易员表示,交易商数天来减码数量可观,浮额洗净后令筹码相对稳定,配合国际盘势,今日短多买盘重新浮现,10年热券殖利率再度回跌,惟市场对后续走势仍谨慎看待,将待本周欧美央行会议结束,变数厘清后再行布局.
"最近事件多,场中的波动可能变大,交易商是蛮警戒的."一证券业交易员称.
另一银行交易员指出,除10年热券外,五年期101/6殖利率今日也同步走低,加上部分冷券也出现成交纪录,显示场中闲置资金仍无处可去,尽管台债投报率不高,仍受青睐,也是全球景气不佳的明证.
今日亚洲股市普遍表现平平,台湾股市.TWII亦乏善可陈,以微跌0.03%收盘,也难以为台债指出具体方向.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/5 A01105=TWO -1.50 1.1580 1.1578-1.1695 307.5
5 101/6 A01106=TWO -1.45 0.8870 0.8860-0.9000 24.5
市场人士认为,尽管今日10年热券表现强势,但因前波破底创新低纪录仅有几天之隔,加上弃券出场的交易商重回市场尚待时间,该券殖利率在本周是否仍将持续走低仍有疑虑,短期仍以区间盘看待,本周交易区间暂看1.15-1.18%来回.
除今日稍晚FED政策会议结果外,周四的欧洲央行会议及周五美国非农就业数据都是场中观察的焦点,交易员研判本周其余交易日台债将随国际盘亦步亦趋.
欧元区失业率周二触及欧元问世以来最高,进一步表明经济形势之险峻.与此同时,对欧洲央行将于本周挽救欧元区的希望却在消退.[ID:nST0534659]
意大利和西班牙公债周二回落,避险德债上扬,市场对欧洲央行本周将采取激进行动,兑现保持欧元区完整承诺的信心减弱.
美国公债价格周二上涨,市场预期美联储可能进一步买入公债或抵押贷款支持证券,或同时买入两者,或推出其他宽松政策,都对公债有支撑作用.指标10年期公债US10YT=RR价格涨7/32,收益率报1.48%,低于周一尾盘的1.50%.[US/NCN]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1580
5 101/6 A01106=TWO 0.8870
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。