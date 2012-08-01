〔台湾债市〕重返短多因欧洲乐观情绪消退,欧美央行会议前弥漫谨慎氛围

路透台北8月1日电---台湾10年期公债101/5殖利率周三收低.欧洲乐观情势消退,带动美债上扬,也惠及台湾公债,结束10年热券数日来殖利率反弹行情,重回短多轨道.今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)将公布政策会议结果,将引领明天台债走势.

交易员表示,交易商数天来减码数量可观,浮额洗净后令筹码相对稳定,配合国际盘势,今日短多买盘重新浮现,10年热券殖利率再度回跌,惟市场对后续走势仍谨慎看待,将待本周欧美央行会议结束,变数厘清后再行布局.

"最近事件多,场中的波动可能变大,交易商是蛮警戒的."一证券业交易员称.

另一银行交易员指出,除10年热券外,五年期101/6殖利率今日也同步走低,加上部分冷券也出现成交纪录,显示场中闲置资金仍无处可去,尽管台债投报率不高,仍受青睐,也是全球景气不佳的明证.

今日亚洲股市普遍表现平平,台湾股市.TWII亦乏善可陈,以微跌0.03%收盘,也难以为台债指出具体方向.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -1.50 1.1580 1.1578-1.1695 307.5

5 101/6 A01106=TWO -1.45 0.8870 0.8860-0.9000 24.5

市场人士认为,尽管今日10年热券表现强势,但因前波破底创新低纪录仅有几天之隔,加上弃券出场的交易商重回市场尚待时间,该券殖利率在本周是否仍将持续走低仍有疑虑,短期仍以区间盘看待,本周交易区间暂看1.15-1.18%来回.

除今日稍晚FED政策会议结果外,周四的欧洲央行会议及周五美国非农就业数据都是场中观察的焦点,交易员研判本周其余交易日台债将随国际盘亦步亦趋.

欧元区失业率周二触及欧元问世以来最高,进一步表明经济形势之险峻.与此同时,对欧洲央行将于本周挽救欧元区的希望却在消退.[ID:nST0534659]

意大利和西班牙公债周二回落,避险德债上扬,市场对欧洲央行本周将采取激进行动,兑现保持欧元区完整承诺的信心减弱.

美国公债价格周二上涨,市场预期美联储可能进一步买入公债或抵押贷款支持证券,或同时买入两者,或推出其他宽松政策,都对公债有支撑作用.指标10年期公债US10YT=RR价格涨7/32,收益率报1.48%,低于周一尾盘的1.50%.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1580

5 101/6 A01106=TWO 0.8870

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)