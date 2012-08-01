〔台湾债市〕RP利率持稳,债券交割在即令月初延续资金不均市况

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月1日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳未变,虽然已过月底,但明后两日公司债交割等紧缩因素在即,投信基金资金回流尚未到位,银行体系旬底亦操作保守,令市场资金仍分配不均.
资金调度人士指出,月初资金调度已不若此前困难,然投信资金供给不稳,承作交易以短天期为主,推测与预备债券交割与转作定存有关.另外,预期在明日现金股利发放后,寿险将会将部份资金暂时停泊RP市场,料能稍稍纾缓市况,成交利率应能持平.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间同于上日,落在0.73-0.74%间.
交易商统计,周四、五分别有台积电(2330.TW)及中钢(2002.TW)公司债交割,金额为189亿与200亿台币.另外,明日亦有联电(2303.TW)和台化(1326.TW)现金股利发放,总额为290.78亿台币.
更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0534251](完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。