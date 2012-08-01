〔台湾债市〕RP利率持稳,债券交割在即令月初延续资金不均市况

路透台北8月1日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳未变,虽然已过月底,但明后两日公司债交割等紧缩因素在即,投信基金资金回流尚未到位,银行体系旬底亦操作保守,令市场资金仍分配不均.

资金调度人士指出,月初资金调度已不若此前困难,然投信资金供给不稳,承作交易以短天期为主,推测与预备债券交割与转作定存有关.另外,预期在明日现金股利发放后,寿险将会将部份资金暂时停泊RP市场,料能稍稍纾缓市况,成交利率应能持平.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间同于上日,落在0.73-0.74%间.

交易商统计,周四、五分别有台积电(2330.TW)及中钢(2002.TW)公司债交割,金额为189亿与200亿台币.另外,明日亦有联电(2303.TW)和台化(1326.TW)现金股利发放,总额为290.78亿台币.

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