版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 10:56 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比获得支撑,印度上日调降GDP增幅预估

0245GMT

* 美元/印度卢比可能在55.70-56.20区间交投

* 预计美元/印度卢比开盘将偏向上扬,印度央行上日调降经济成长预估

* 印度央行将2012/2013年度成长率预估由7.3%降至6.5%

* 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜区间在55.79-56.10,纽约盘收在56.07-56.13.(完)

--编译 蔡美珍;审校

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐