〔日本股市〕日经指数早盘下跌,大型股因获利令人失望而遭到抛售

路透东京8月1日电---日本股市日经指数周三早盘下跌,有不少企业股价因财报令人失望而走低,投资人冀望主要央行本周在会议上采取行动以抑制全球经济放缓.

建筑机械厂商小松制作所(6301.T)和造船业者住友重机械工业(6302.T)等企业,在受挫于中国需求走弱后,调降获利展望.Seiko Epson (6724.T)股价跌至纪录低位,该公司此前公布欧洲销售疲弱.

日经指数.N225早盘下跌1.1%至8,601.63,跌破8,687.93,此为6月4日至7月4日升势的50%回档位.

东证股价指数.TOPX跌1.1%至728.49.早盘成交量为全天90日日均值的45%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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