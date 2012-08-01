〔台湾央行〕共发行3,465.5亿台币存单,发行余额减少42亿

路透台北8月1日电---台湾央行周三公布,今日共发行3,465.5亿台币存单,相较存单到期金额3,507.5亿,存单发行余额减少42亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,342.5

91天期 0.93 104.0

182天期 1.05 19.0

央行上日共发行775.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,172.2亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为561亿台币;累计超额准备为1,809亿台币,加计前期1%的超额准备为2,410亿台币. (完)