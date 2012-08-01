〔基金观点〕Artisan Value Fund择优投入景气循环股,预期经济滑坡

记者 David K. Randall 编译 张明钧

路透纽约7月31日电---规模达7.46亿美元的Artisan Value Fund (ARTLX.O)目前超额持有科技景气循环股、金融股及能源股,似乎意味着其正押注景气迅速回升.

但基金经理人George Sertl称事实刚好相反.Artisan Value Fund为2011年获得理柏(Lipper)奖项的基金,Sertl为该基金的三名经理人之一.

"从各地情势来看,都说明着全球经济正在放缓,我们也倾向认同这样的评估."Sertl表示,指称近期大宗商品价格下跌,企业获利放缓,且年底前全球经济成长存有疑虑.许多分析师预期成长将会趋缓,因欧洲有财政上的问题,美国则是有债务及支出上的问题.

然而Sertl正投资于对景气相当敏感的类股,他称这是因为他可以选出那些可以藉由扩张市占或扩大投资其事业来"掌握景气下滑契机"的公司.Sertl指出,由于发达国家的债务水准偏高,恐将持续打压全球经济,因此经济滑坡可能延续数月、甚至是两年以上的时间.

他表示,就股市估值来看,这样对经济成长反向押注目前看来实属合理:派发股息的防御型股票看来和消费类股差不多,投资人通常会在景气滑坡期间投入的公用事业和地产投资信托目前过于昂贵.

"遭到砍杀的股票较具景气循环特质.显然这可能是因为短期获利压力的关系,但我们抱持较为长远的看法,并认为持有这些公司各方面都属合理."

Sertl举谷歌(GOOG.O)为例.谷歌是近期才加入其投资组合之中,而截至周一收盘为止,谷歌今年以来股价下跌2.1%.在此同时标准普尔500指数.SPX则是上涨10.2%.

"这是具有景气循环特性的广告业,但我们认为该公司在该产业占据非常有利地位."Sertl表示.他特别喜欢谷歌的一点,就是其在网路搜寻上接近独占的地位,他并称微软(MSFT.O)已经耗费数以10亿美元计的资金推出Bing搜寻服务与谷歌竞争,但却没有太大进展.此外,谷歌还有手机作业系统Android从旁辅助的业务.

Sertl也认为能源业有类似的契机.开采及发展天然气及原油业务的Apache Corp (APA.N)目前占该基金比重约4%.该股过去今年以来下跌3.3%,过去12个月则是重挫近30%,因天然气价格已从2010年6美元以上跌至3美元以下.

Sertl指出,该公司颇具吸引力,因其"管理纪律极佳",过去"取巧"收购的记录不俗,他并举出Apache Corp在2010年以70亿美元收购BP(BP.L)油气资产为例.Apache Corp目前市盈率(本益比)为8.2倍,股利收益率(殖利率)为0.78%.

根据Morningstar基金分析师Greg Carlson于1月针对Artisan Value Fund提出的报告,该基金近期转进景气循环股与2011年策略有出入,当时该基金有比较大的比重是配置在那些几无负债的绩优股.Carlson指出,2011年时该基金降低景气循环股曝险,而景气循环股在2009年有许多都呈现大涨.

这样反向操作的方式对于这档成立时间相对较短的基金发挥了作用;该基金是在2006年3月开始交易.根据理柏数据,Artisan Value Fund (ARTLX.O)过去三年的年化报酬率为13.4%,相较之下标准普尔500指数报酬率为11.7%.

有一个景气循环产业是Sertl避免投入的:大型银行股.他表示,大型集团银行"承担大量风险,风险报酬率并不是很好."

反之,他选择投入相对平稳的产物保险.Sertl偏好Chubb Corp (CB.N)及Arch Capital Group (ACGL.O),有部分是因为两家公司过去都常积极回购股票,且管理很有纪律.(完)