〔欧股业绩〕法国兴业银行第二季获利减42%且逊于预期,因认列减损

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透巴黎8月1日电---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)周三公布第二季获利降幅大于预期,下滑42%,受认列基金部门TCW和俄罗斯子公司RosbankROSBR.UL一次性商誉减损的影响.
法国兴业是法国第二大上市银行,其公司银行及投资银行削减债务和出售资产的计画已进行逾半.该行面对必须强化资产负债表实力的压力,消息人士曾告诉路透,法兴不久将出售TCW部门.
法国兴业银行第二季净利减少至4.33亿欧元(5.3326亿美元),低于路透调查分析师平均预估的约6.779亿欧元.其营收减少3.6%至62.7亿欧元,优于调查分析师平均预估的61.3亿欧元.
该行首席执行官弗雷德里克•乌代阿(Frederic Oudea)在声明稿称,"有信心"可实现2013年底核心第一级资本比率9%-9.5%的巴塞尔III目标.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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