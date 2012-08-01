〔欧股业绩〕法国兴业银行第二季获利减42%且逊于预期,因认列减损

路透巴黎8月1日电---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)周三公布第二季获利降幅大于预期,下滑42%,受认列基金部门TCW和俄罗斯子公司RosbankROSBR.UL一次性商誉减损的影响.

法国兴业是法国第二大上市银行,其公司银行及投资银行削减债务和出售资产的计画已进行逾半.该行面对必须强化资产负债表实力的压力,消息人士曾告诉路透,法兴不久将出售TCW部门.

法国兴业银行第二季净利减少至4.33亿欧元(5.3326亿美元),低于路透调查分析师平均预估的约6.779亿欧元.其营收减少3.6%至62.7亿欧元,优于调查分析师平均预估的61.3亿欧元.

该行首席执行官弗雷德里克•乌代阿(Frederic Oudea)在声明稿称,"有信心"可实现2013年底核心第一级资本比率9%-9.5%的巴塞尔III目标.(完)