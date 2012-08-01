〔国际油市〕布兰特原油跌向104美元,因中国PMI数据重燃经济疑虑

路透新加坡8月1日电---布兰特原油周三跌向每桶104美元,此前中国的官方制造业数据疲弱,更打击脆弱的市场信心;在此同时,外界对美国出台刺激举措的预期减退,也打压油价. 中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅回落至八个月低点[ID:nSB1699662],重燃该国经济可能同台日韩等亚洲其他主要出口市场一道失去动能的忧虑.