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市场报道 | 2012年 8月 1日 星期三 14:17 BJT

《企业看点》--8月1日财务活动报导摘要(更新版)

(新增第一则)

路透8月1日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 听取简报人士称,连锁健身俱乐部24 Hour Fitness打算出售.纽约时报报导指出,拥有该俱乐部的私募股权投资公司Forstmann Little已聘高盛进行竞拍程序.相关报导请点选(link.reuters.com/feh79s)

* 美国华尔街日报报导称,手机信号塔运营商Crown Castle International Corp(CCI.N)已成为对T-Mobile USA无线广播信号塔的主要竞购方.[ID:nL2E8J106A]

* Mergermarket援引知情人士报导称,一个私募股权财团正致力于首先杠杆收购实验室测试公司Laboratory Corporation of America Holdings(LH.N),然后将其私有化.[ID:nL4E8J10A4]

--编译 兰秀娟/张若琪;审校 高琦

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