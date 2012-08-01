〔欧元债市〕德债期货下跌,德国发行公债前投资人了结获利

路透伦敦8月1日电---德国公债期货周三下跌,上日上涨逾一大点后,投资人在德国标债之前了结获利,此次标售料将吸引买需支撑,尽管新债收益偏低.

德国将发行40亿欧元债券,投资人料将买进,因欧洲央行总裁德拉吉是否会兑现全力保护欧元的承诺,仍有不确定性.

德拉吉上周发表上述承诺后,外界高度预期欧洲央行至少会恢复买债计画,但德国持续反对给予欧洲救援基金银行业务牌照,已使市场对央行大动作的期望降温.