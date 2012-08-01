〔欧元债市〕德债期货下跌,德国发行公债前投资人了结获利

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦8月1日电---德国公债期货周三下跌,上日上涨逾一大点后,投资人在德国标债之前了结获利,此次标售料将吸引买需支撑,尽管新债收益偏低.
德国将发行40亿欧元债券,投资人料将买进,因欧洲央行总裁德拉吉是否会兑现全力保护欧元的承诺,仍有不确定性.
德拉吉上周发表上述承诺后,外界高度预期欧洲央行至少会恢复买债计画,但德国持续反对给予欧洲救援基金银行业务牌照,已使市场对央行大动作的期望降温.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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