《台湾利率预测》8月短票利率料在0.815-0.84%,关注央行冲销及股利发放

* 8月短票利率料在0.815-0.84%

* 央行冲销有望重回一松一紧步调

* 现金股利发放令资金大幅进出

记者 李盈蒨

路透台北8月1日电---7月间短票利率在央行连串调降隔拆利率后接连走.,交易人士认为,8月提存期短票利率将持平于7月间低档成交水准,预估落在0.815-0.84%,而央行于公开市场操作态度仍为左右后市的主要关键.

资金调度人士指出,尽管央行此前意外连八日下调央行委托大型银行代收利率11.8个基点,引导短率走低,但目前代收利率已维持多日不变,而且央行8月将续发一年期定期存单,以收回场上多余游资.存单冲销动作同时重回一松一紧步调,让市场降息预期有所缓和.

"隔拆利率没变,央行操作态度又回到持平方向,没有特别扩张放松或紧缩,"一位大型票券商交易主管表示.

交易商并表示,经济成长虽然乏力,但通膨压力蠢动却也令央行左右为难.截至目前为止,未到期央行存单维持在6.7兆(万亿)水位,显示央行并没有刻意减少收受存单,因此短率要突破前次0.80%低位恐有难度.甚或若有大笔资金抽离市场时,短率还有向上走高的可能.

至于外部环境,他们指出,受到欧洲央行(ECB)总裁德拉吉宣布将采取一切手段保护欧元区,引发市场猜测该行将于欧债恶化时大举干预债市,以压低发债成本,有效改善投资人风险胃纳.预料此一举措对货市暂时没有太大影响.

路透访查六家金融机构所作预估中值显示,7月提存期金融同业间30天内短票主要成交利率在0.815-0.84%;上月主要成交区间落在0.80-0.87%.

台湾第二季经济在近三年以来首见负成长0.16%,官方七度下修今年经济成长率至仅有2.08%.官员称很难判定景气谷底已经出现.另外,今年通膨率预估年增1.9%,原估为年增1.84%.[ID:nST0533941]

**关注现金股利发放**

大型银行交易人士另表示,市场仍可能受到现金股利发放而影响资金流动,估计月初、月中各有大型税款和股利发放,将暂时停泊在帐上数日,预期届时资金进出量虽大,但对短率走势影响应有限.

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8月提存期共有逾4.16兆(万亿)台币的央行存单到期,较上月约4.28兆略微减少.宽松因素另有200亿台币国库券到期,以及公债付息约103亿;至于紧缩因素,财政部将分别发行一期20年公债、一期30年公债和一期364天期国库券,总计金额800亿台币,另央行也将例行标售1,000亿台币的一年期存单.

以下为各金融机构对8月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券 0.82 0.84

中华票券 0.80 0.84

台湾银行 0.83 0.86

中华邮政 0.80 0.84

小型银行一 0.82 0.84

小型银行二 0.81 0.83

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预估中值 0.815 0.84 (完)

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