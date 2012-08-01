〔台湾货币市场〕短率稳中略松,银行因明日可能休台风假调度保守

* 8月首个交易日资金需求和缓

* 拆款区间高位略跌

* 明日可能放台风假令调度偏向保守

记者 高洁如/李盈蒨

路透台北8月1日电--台湾银行间短期利率周三稳中略松.度过了月底的资金需求高峰,8月的首个交易日市场需求偏向清淡,拆款利率区间高位稍见走跌.不过,台风苏拉逼近之下,部分调度人士忧虑明日可能将停班课,令资金调度稍见保守.

本地银行人士指出,央行自上周开始即将代收利率维持在0.388%不变,而委托代收的金额虽也因周五将标售364天期存单稍稍减少,但也未让市场的资金太过浮滥.至于资金需求在过了月底以后,稍稍疲软,让拆款利率区间高位略微走滑.

至于台风--苏拉的动态则是变数.

"万一明天要放假..我们还是多留一点(钱)在手上,"一位大型行库交易人士称.票券商人士则表示,若意外停止上班,通常隔日的资金调度安排会略略偏紧,值得留意.

台北市、新北市和基隆市政府已宣布今晚六点以后停止上班上课.今日晚间则将宣布明日是否停班停课.人事行政局网站请点击(www.cpa.gov.tw/)

中央气象局已在周三上午发布中度台风"苏拉"的陆上海上台风警报及豪雨特报.[ID:nST0534897]据中央气象局14:30的警报单指出,苏拉台风过去三小时强度略为增强,目前中心在花莲东南东方海面,预计向北北西移动,其暴风圈已进入台湾东北部及东部陆地,各地风雨将逐渐增强.(www.cwb.gov.tw/V7/index.htm)

也有银行业人士指出,周五标售存单之前,预料央行不致大幅冲销市场资金,以维持资金适度宽松.央行将于周五(8月3日)标售1,000亿台币的364天期存单,下周一(8月6日)交割.[ID:nST0534217]

本地时间14:49银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日报0.389%;区间则落在0.295-0.39%,上日在0.295-0.610%.

一周(2-7天)拆款区间高位则下跌3基点,今日区间在0.388-0.65%,上日报0.388-0.68%.

**短票利率大致相同**

短票方面,票券商表示,发票量少且月初资金陆续回笼,场内供需大致平稳.另有大型银行交易人士称,由于本旬积数已调整差不多,加之台风来袭,为明日可能放台风价预作准备,今日保守调度并没有开门买票.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,与上日大致相同.

央行今日存单到期金额3,507.5亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共8,948亿台币,接下来依序为周四936.5亿及周五1,290亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为561亿台币;累计超额准备为1,809亿台币,加计前期1%的超额准备为2,410亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳未变,虽然已过月底,但明后两日公司债交割等紧缩因素在即,投信基金资金回流尚未到位,银行体系旬底亦操作保守,令市场资金仍分配不均.

资金调度人士指出,月初资金调度已不若此前困难,然投信资金供给不稳,承作交易以短天期为主,推测与预备债券交割与转作定存有关.另外,预期在明日现金股利发放后,寿险将会将部份资金暂时停泊RP市场,料能稍稍纾缓市况,成交利率应能持平.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间同于上日,落在0.73-0.74%间.

交易商统计,周四、五分别有台积电(2330.TW)及中钢(2002.TW)公司债交割,金额为189亿与200亿台币.另外,明日亦有联电(2303.TW)和台化(1326.TW)现金股利发放,总额为290.78亿台币.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0534251]