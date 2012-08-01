〔西班牙数据〕7月制造业PMI略升至42.3,但景气连续第15个月萎缩

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透马德里8月1日电---周三公布的调查显示,西班牙制造业下滑速度在7月放缓,表现优于预期,但制造业仍连续第15个月处于萎缩,就业下滑速度为逾两年半以来最快.
西班牙7月制造业Markit采购经理人指数(PMI)为42.3,高于6月的41.1,亦高于路透调查预估的40.5.
这是4月以来最轻微的萎缩速度,但指数仍低于50的荣枯分水岭.
"西班牙最新制造业PMI数据凸显出为何外界目前如此关注西班牙经济,产出及就业持续下行,"Markit经济分析师Andrew Harker称.
Markit数据显示,制造业就业为连续第21个月萎缩,且速度为2009年12月以来最快,7月就业指数跌至41.5,上月为41.8,企业指称工作量下降及设法减少开支,是裁员的主要原因.
Markit调查的7月新订单及产出分项指数显示情况恶化,新出口订单指数显示海外业务亦下滑.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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