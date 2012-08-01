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市场报道 | 2012年 8月 1日 星期三 16:02 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑执行价0.7860英镑选择权今日到期

0745GMT

* 一笔执行价0.7860英镑的选择权,是今天纽约时段到期的最接近市场价格的选择权

* 0.7866为日内高点.0.7865为昨日高点

* 今日亦有一笔执行价0.7800的选择权到期(0.7802为昨日低点).(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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