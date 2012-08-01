版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 15:57 BJT

〔新兴汇市〕马币及韩元领涨;惟干预疑虑抑制升势

* 林吉特(马币)兑坡元因解除空头押注而上涨

* 韩元触及四个月高位,因股市资金流入

* 坡元在干预传闻中持稳

路透新加坡8月1日电---马来西亚林吉特及韩元周三带领新兴亚币上涨,但升势受限,因担心当局在全球经济放缓的情况下会阻止其本币升值.

林吉特兑坡元SGDMYR=MY有买需,韩元兑美元KRW=KFTC则触及四个月高位附近,因股市资金持续流入且出口商有结汇买需.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐