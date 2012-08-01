〔台湾金融〕中度台风苏拉逼近,金融市场休市一日

路透台北8月2日电---中度台风"苏拉"为台湾带来强风豪雨,周四全台除仅少数南部县市外,包括台北市和多数中南部地区均停止上班上课,金融市场包括股、汇市和债市均休市一日,当日交割款券顺延.

周三晚间包括台北市、新北市等地方政府均宣布周四停止上班上课,仅少数南部地区如屏东县及台东县和外岛地区照常上班上课.

台湾气象部门表示,台风"苏拉"近中心最大风速约为每小时137公里,中心位置约在台湾东北部的宜兰东南方100余公里处,未来将朝西北方向前进,逼进台湾.

目前全台湾的山区因台风暴风圈逼近,已陆续降下豪雨,其中宜兰太平山区雨量已超越1,000毫米,其余如台中武陵,新竹,桃园山区雨量也超过400毫米以上.至于台湾东北地区的苏澳、基隆也出现最大12级的阵风.(完)

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