〔台湾金融〕中度台风苏拉逼近,金融市场休市一日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月2日电---中度台风"苏拉"为台湾带来强风豪雨,周四全台除仅少数南部县市外,包括台北市和多数中南部地区均停止上班上课,金融市场包括股、汇市和债市均休市一日,当日交割款券顺延.
周三晚间包括台北市、新北市等地方政府均宣布周四停止上班上课,仅少数南部地区如屏东县及台东县和外岛地区照常上班上课.
台湾气象部门表示,台风"苏拉"近中心最大风速约为每小时137公里,中心位置约在台湾东北部的宜兰东南方100余公里处,未来将朝西北方向前进,逼进台湾.
目前全台湾的山区因台风暴风圈逼近,已陆续降下豪雨,其中宜兰太平山区雨量已超越1,000毫米,其余如台中武陵,新竹,桃园山区雨量也超过400毫米以上.至于台湾东北地区的苏澳、基隆也出现最大12级的阵风.(完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。