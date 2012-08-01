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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 16:33 BJT

〔欧洲汇市〕澳元兑美元升至四个月高点,受欧美央行宽松预期提振

路透伦敦8月1日电---澳元兑美元周三升至四个月高点,在欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED)将祭出新刺激措施来提振经济的预期下,投资人对较高风险资产的胃纳改善.

澳元兑美元AUD=D4升至1.0543,为3月底以来最高水准,日内上涨0.3%.(完)

--编译 王冠中;审校 沈以文

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