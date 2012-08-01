〔台湾汇市〕台币兑美元连五升创两周高位,后续关注欧美利率会议结果

路透台北8月1日电---由于市场对欧美央行利率会议释出宽松措施的期待甚深,台币兑美元TWD=TP周三连续第五个交易日收升,尽管央行尾盘例行缓和台币升势,仍推升台币收盘创两周新高.

汇银人士指出,市场关注本周稍后美国联准会(FED)和欧洲/英国央行的利率决策,对欧美央行救市预期升温,带动亚币走升,加上台股今日守稳平盘附近,台币随之升破30元关卡.不过今天外资动向分歧,而出口商月初虽高挂美元卖单在30元上方,但量已缩小,至于进口商、央行则见少量买汇.

"现在看法不一致,今天外资方向不明确,甚至出现对做的情形."一位大型公股银行交易人士说.

台币收盘前波高位为7月19日报29.984.

另一交易员也表示,今天仍有外资因实质股利汇出需求而进场买汇,但量能已减弱.浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0471456].

交易员分析,近日欧元涨势已接近升值压力区,其他亚币也逼近压力区,所以外资动向略有分歧,虽救市预期氛围有利于亚币、台币走升,但观望气氛仍浓,加上央行态度倾向台币偏弱,以利于台湾外销出口表现,因此台币近日升幅不若其他主要亚币.

交易员预估,明天台币主要交投区间将在29.900-30.050元.

台湾股市.TWII周三几乎收在平盘,仅小跌0.03%至7,267.96点;今天外资及陆资在台股卖超8.01亿台币,结束连续三日买超.[ID:nST0535151]

马来西亚林吉特MYR=及韩元KRW=周三带领新兴亚币上涨但升势受限,因担心当局在全球经济放缓的情况下会阻止其本币升值.[ID:nST0535209]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 29.988 30.010 29.870-30.049 30.010 7.58 7.79

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