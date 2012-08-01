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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 16:58 BJT

〔英国金融市场〕英镑在PMI数据公布后下跌,英债缩减跌幅

路透伦敦8月1日电---英镑兑欧元周三跌至两周低位,兑美元则急跌;英国公债则缩减跌幅.此前英国制造业意外大幅萎缩,令英国央行更多宽松政策的可能性升高.

英镑兑美元GBP=D4跌至日低1.5620,数据公布前为约1.5680;欧元兑英镑则升至0.7875英镑,为7月中旬以来最高水准.

英国公债期货FLGU2缩减跌幅,最新报价为121.64,下跌24个跳动点.数据公布前报121.56.

英国指标股指.FTSE上涨20.79点或0.4%,报5,656.07,在数据公布后缩减升幅.(完)

--编译 戴素萍;审校 蔡美珍

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