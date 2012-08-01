〔英国金融市场〕英镑在PMI数据公布后下跌,英债缩减跌幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦8月1日电---英镑兑欧元周三跌至两周低位,兑美元则急跌;英国公债则缩减跌幅.此前英国制造业意外大幅萎缩,令英国央行更多宽松政策的可能性升高.
英镑兑美元GBP=D4跌至日低1.5620,数据公布前为约1.5680;欧元兑英镑则升至0.7875英镑,为7月中旬以来最高水准.
英国公债期货FLGU2缩减跌幅,最新报价为121.64,下跌24个跳动点.数据公布前报121.56.
英国指标股指.FTSE上涨20.79点或0.4%,报5,656.07,在数据公布后缩减升幅.(完)
--编译 戴素萍;审校 蔡美珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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