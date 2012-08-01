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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 17:23 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超42.5亿台币

路透台北8月1日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 17.50 50.00 -32.50

票券业 0.00 10.00 -10.00

证券业 50.50 8.00 +42.50 (完)

--记者 林妙容; 审校 杨淑祯

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