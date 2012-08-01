《即时观点》英国7月PMI意外大幅下滑,制造业萎缩速度为逾三年来最快

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦8月1日电---采购经理人指数(PMI)数据显示,英国7月制造业萎缩的速度为逾三年来最快,意外大幅下滑,令英国夏季可望脱离衰退的希望备受打击.
**关键点**
(括号中为前值数据)
7月 6月 5月 7月预估
制造业PMI 45.4 48.4 (48.6) 46.0 48.4
产出指数 43.3 51.9 47.8
--7月制造业PMI为2009年5月以来最低
--产出指数为2009年3月以来最低
--出口订单指数创2009年2月以来最大下滑
--产出价格继续上涨
--就业指数显示4月以来的首次就业增长
**分析师评论**
RBC的JENS LARSEN:
数据的确看来相当的疲弱,这与全球经济急速放缓的情况相一致.这是英国经济最容易受到国际影响的部分,这块是最先看到放缓的地方.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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