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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 16:49 BJT

《即时观点》英国7月PMI意外大幅下滑,制造业萎缩速度为逾三年来最快

路透伦敦8月1日电---采购经理人指数(PMI)数据显示,英国7月制造业萎缩的速度为逾三年来最快,意外大幅下滑,令英国夏季可望脱离衰退的希望备受打击.

**关键点**

(括号中为前值数据)

7月 6月 5月 7月预估

制造业PMI 45.4 48.4 (48.6) 46.0 48.4

产出指数 43.3 51.9 47.8

--7月制造业PMI为2009年5月以来最低

--产出指数为2009年3月以来最低

--出口订单指数创2009年2月以来最大下滑

--产出价格继续上涨

--就业指数显示4月以来的首次就业增长

**分析师评论**

RBC的JENS LARSEN:

数据的确看来相当的疲弱,这与全球经济急速放缓的情况相一致.这是英国经济最容易受到国际影响的部分,这块是最先看到放缓的地方.

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