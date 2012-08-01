〔欧洲政经〕政府高估了央行能力,提出过多要求--德国央行总裁

路透法兰克福8月1日电---德国央行周三公布6月29日该央行总裁魏德曼接受内部采访的内容显示,魏德曼称各国政府高估了央行的能力,对央行提出过多要求.

为纪念德国央行成立55周年,该央行公布了对现任总裁魏德曼与前任总裁Helmut Schlesinger的专访.魏德曼接受采访时强调央行独立性十分重要,称从以往经历来看,政府提出的要求并非全都具有经济合理性.

"政界人士过高估计了央行的能力,提出的要求太多."他说.

魏德曼并未详细说明是德国央行还是欧洲央行(ECB),但他是在谈论欧元区时作出此番表述的.(完)