〔欧洲政经〕政府高估了央行能力,提出过多要求--德国央行总裁

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透法兰克福8月1日电---德国央行周三公布6月29日该央行总裁魏德曼接受内部采访的内容显示,魏德曼称各国政府高估了央行的能力,对央行提出过多要求.
为纪念德国央行成立55周年,该央行公布了对现任总裁魏德曼与前任总裁Helmut Schlesinger的专访.魏德曼接受采访时强调央行独立性十分重要,称从以往经历来看,政府提出的要求并非全都具有经济合理性.
"政界人士过高估计了央行的能力,提出的要求太多."他说.
魏德曼并未详细说明是德国央行还是欧洲央行(ECB),但他是在谈论欧元区时作出此番表述的.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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