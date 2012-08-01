〔路透基点〕阜丰集团1.5亿美元三年期境外贷款获两份承诺书--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港8月1日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,阜丰集团1.5亿美元三年期境外贷款已取得两份承诺书,预料将于本月结案.
超过10家银行正处理这笔交易;这笔贷款将用于10.25亿元(1.61亿美元)人民币五年期可转债的再融资,该笔可转债附带有2013年4月的卖权.
德意志银行与渣打负责安排此项于6月中旬推出的银团贷款.
如之前报导,承贷2,000万美元的银行获委托主办行头衔,含所有费用的价码为460个基点.
承贷1,500-1,900万美元的银行获主办行头衔,含所有费用的价码为455个基点.
承贷1,000-1,400万美元的银行获承办行头衔,含所有费用的价码为450个基点.
利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点.这笔贷款的平均年限为2.5年.
阜丰集团生产以玉米为主的生化产品,味精、谷氨酸和黄原胶产品最为出名.
标准普尔在4月30日将这家评级为BB的公司置于负面观察.标普表示,阜丰年度债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率为3.7倍左右.
标普在4月30日的报告中并称,若阜丰通过确保一项再融资计划来赎回一可转换债券,以此维持充足的流动性情况,则可能将该公司的展望修订为稳定.
可转债的票息为4.25%,转换价格为7.03港元(0.91美元),较参考价5.86港元溢价20%.
与此同时,阜丰也正计划在今年向新疆的一座新厂投资约8亿元人民币(1.26亿美元)
此前一些消息人士表示,该贷款可能通过内蒙古阜丰生物科技借入.(完)
--编译 张明钧;审校 沈以文
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。