版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 17:28 BJT

〔标题新闻〕星狮集团正与Heineken磋商,要求拉高APB收购价--消息

注:APB为亚太酿酒有限公司缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8J11P1]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐