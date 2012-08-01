〔欧洲政经〕德国经济部长称,纾困基金取得银行执照是不对的

路透柏林8月1日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周三表示,他反对让欧元区新的纾困基金取得银行业务执照,称这将会引发通胀,并减轻各国改革经济的压力.

部分欧元区国家政府称,欧洲稳定机制(ESM)应该取得欧洲央行颁发的银行业务执照,这将使ESM可以无限量地买进债券,从而推低西班牙及意大利等高负债国家的高收益率(殖利率).

"总理(梅克尔)、财长(朔伊布勒)和我都认为...不能走上让ESM取得银行执照一途."罗斯勒向记者表示.

"我们不想要走上通胀同盟的道路...而是希望能够建立稳定同盟."他说道.(完)