〔欧洲政经〕德国经济部长称,纾困基金取得银行执照是不对的

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透柏林8月1日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周三表示,他反对让欧元区新的纾困基金取得银行业务执照,称这将会引发通胀,并减轻各国改革经济的压力.
部分欧元区国家政府称,欧洲稳定机制(ESM)应该取得欧洲央行颁发的银行业务执照,这将使ESM可以无限量地买进债券,从而推低西班牙及意大利等高负债国家的高收益率(殖利率).
"总理(梅克尔)、财长(朔伊布勒)和我都认为...不能走上让ESM取得银行执照一途."罗斯勒向记者表示.
"我们不想要走上通胀同盟的道路...而是希望能够建立稳定同盟."他说道.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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