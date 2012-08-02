〔欧洲央行〕总裁德拉吉有着兵分两路解决欧元危机的计画--报载

台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走扬，惟至标债利率附近即有撑
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
* 计画要求银行及ESM共同合作
* 重点在于购买西班牙及意大利公债以压低利率
路透柏林8月1日电---南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四版本报导指出,欧洲央行总裁德拉吉将于周四公布一套兵分两路的办法,以对抗欧元区的主权债务危机.
南德日报指出,该报取得的资讯显示,德拉吉正计画欧洲央行及欧洲稳定机制(ESM)协调运作买进西班牙及意大利的主权公债,以协助压低两国的借款利率.
该报在周三预览版本中指出,ESM将会从两国直接买进较少量的主权公债,在此同时欧洲央行则将恢复在次级市场买进.德国央行已经反对欧洲央行进一步买债.
欧洲央行管理委员会将于周四开会,而南德日报指出,看来委员多数倾向让欧洲央行恢复买进主权公债.该报并指出,这样的措施极有可能不会有正式的决议.
报导提到,德拉吉上周表示欧洲央行将会在职责内尽一切所能支持欧元之后,他很有可能提出更明确的相关措施.预料最终的决定将在9月12日以后出炉,等待德国宪法法院对ESM做出裁决.
报导指出,德拉吉的计画可能导致EMS直接参与受影响国家的公债标售,从而带动标售利率下滑.
欧洲央行的任务则将会是标售之前加以运作,以压低利率至可以接受的水准,并在中长期内得以保持.
南德日报提到,期望这项计画能够恢复民间投资人对于债市的信心.ESM可能只需要为此拨用相对较小的资金,或者若利率已降至可接受水准时,可能在最后一刻退出标售.
报导指出,在此同时德国政府是否会同意德拉吉的办法令人高度存疑,德国央行也有可能排拒此一构想.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
路透首尔3月2日 - 韩国股市周四早盘涨至近两年高位，追随美股涨 势。 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特 朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久 将升息是利多因素。 0203 GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,102.49点，盘中一 度涨至2,112.58点，为2015年5月29日以来最高水准。 韩国金融市场周三因公共假日休市。 外资料将超买，盘中买入价值1,937亿韩元(1.6971亿美元)韩国股票。 LIG Investment & Securities的股票分析师Kim Ye-eun表示，“如果美国联邦储备理 事会(美联储/FED)在3月升息，如很多人当前的预期，则将给韩元带来更大压力，从而使出 口商获利增加，”而这将提振韩国股市。 韩元兑美元 大跌逾1%至逾一周新低1,144.9，因美联储3月升息可能性 上升。 该
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 7,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/3 7 2.35% 100 2017/3/3 14 2.50% 500