〔欧洲央行〕总裁德拉吉有着兵分两路解决欧元危机的计画--报载

* 计画要求银行及ESM共同合作

* 重点在于购买西班牙及意大利公债以压低利率

路透柏林8月1日电---南德日报(Suddeutsche Zeitung)周四版本报导指出,欧洲央行总裁德拉吉将于周四公布一套兵分两路的办法,以对抗欧元区的主权债务危机.

南德日报指出,该报取得的资讯显示,德拉吉正计画欧洲央行及欧洲稳定机制(ESM)协调运作买进西班牙及意大利的主权公债,以协助压低两国的借款利率.

该报在周三预览版本中指出,ESM将会从两国直接买进较少量的主权公债,在此同时欧洲央行则将恢复在次级市场买进.德国央行已经反对欧洲央行进一步买债.

欧洲央行管理委员会将于周四开会,而南德日报指出,看来委员多数倾向让欧洲央行恢复买进主权公债.该报并指出,这样的措施极有可能不会有正式的决议.

报导提到,德拉吉上周表示欧洲央行将会在职责内尽一切所能支持欧元之后,他很有可能提出更明确的相关措施.预料最终的决定将在9月12日以后出炉,等待德国宪法法院对ESM做出裁决.

报导指出,德拉吉的计画可能导致EMS直接参与受影响国家的公债标售,从而带动标售利率下滑.

欧洲央行的任务则将会是标售之前加以运作,以压低利率至可以接受的水准,并在中长期内得以保持.

南德日报提到,期望这项计画能够恢复民间投资人对于债市的信心.ESM可能只需要为此拨用相对较小的资金,或者若利率已降至可接受水准时,可能在最后一刻退出标售.

报导指出,在此同时德国政府是否会同意德拉吉的办法令人高度存疑,德国央行也有可能排拒此一构想.(完)